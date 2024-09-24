Ирину Понаровскую держали под руки на прощании с сыном

Певица потеряла единственного ребенка

20 сентября стало известно о смерти сына Ирины Понаровской Энтони. По некоторой информации, причиной смерти 39-летнего наследника артистки стала сердечная недостаточность. Сегодня, 24 сентября, в столице проходит прощание с сыном певицы.

Ирина Понаровская, облаченная в черное, приехала в храм иконы Божьей Матери "Знамение" в Переяславской слободе. На ней не было лица. В Сети распространились фотографии, на которых видно, как убитую горем артистку держат под руки.

В храме певица села рядом с гробом и расплакалась. Рядом с ней находились невестка Анна и директор Лера Тувина. После отпевания началась церемония прощания. Понаровская подошла к гробу первой и вновь разрыдалась.

"Больше никогда не увижу", – воскликнула убитая горем певица. У гроба она находилась дольше всех, передает "МК".

Интересно, что изначально Ирина Понаровская планировала закрытое прощание, однако в последний момент, по данным СМИ, церемонию решено было сделать открытой. В результате все собравшиеся (больше 100 человек) смогли проститься с сыном легендарной певицы.

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