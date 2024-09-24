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Путин снял Якушева с должности полпреда в УФО

14:20
  • вторник
  • 24 сентября 2024

Он занимал эту должность с 2020 года

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Якушева от исполнения обязанностей своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе (УФО).

Как стало известно во вторник, 24 сентября, указ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу с этот же день. Ни причина отставки Якушева, ни его вероятная новая должность официально не названы. По слухам, политик может отправиться в Совет Федерации в качестве представителя Тюменской области.

Представлять президента на Урале Якушев стал осенью 2020 года, сменив в этой должности Николая Цуканова. До назначения на пост полпреда в УФО Владимир Якушев возглавлял Министерство строительства и ЖКХ.

В июне 2024 года сообщалось, что председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назначил Владимира Якушева временно исполняющим обязанности секретаря генсовета партии. Перед принятием этого решения Медведев посоветовался с главой государства.

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