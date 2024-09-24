Пашаева заподозрили в получении 3 млн рублей из бюджета за фейковое ранение

Экс-адвокату также вменяют мошенничество по делу Блиновской

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева, скандально прославившегося на всю страну в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, заподозрили в крупном обмане государства.

Как сообщает Telegram-канал Mash, экс-адвокат, по версии следствия, обманным путем получил 3 миллиона рублей в качестве компенсации за ранение, якобы полученное им на спецоперации, хотя в реальности никакой раны не было.

Источники канала уточняют, что псевдоранение, о котором идет речь, якобы было получено Пашаевым в апреле. Наряду с этим проверяются публикации бывшего адвоката в интернете о том, что он якобы выжил после прилета украинского дрона-камикадзе, за что также пытался получить выплаты от государства.

Пашаев тем временем остается в следственном изоляторе — суд санкционировал его арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Следователи выяснили, что в феврале Пашаев встречался с Алексеем Блиновским, мужем "королевы марафонов", и пообещал ему добиться освобождения пары от уголовной ответственности за неуплату налогов. Бывший адвокат получил от Блиновских 18 миллионов рублей, но свои обещания не выполнил.

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