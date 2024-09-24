Греф доложил Путину об итогах работы Сбера за полугодие

Итоги работы Сбербанка за первую половину этого года обсудил Владимир Путин с председателем правления акционерного общества.

Как доложил Герман Греф, организация выплатит государству рекордную сумму налогов и дивидендов - около 1,2 триллиона рублей. Отмечается повышенный спрос на услуги банка. Так, кредитный портфель вырос на шесть процентов по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Увеличилась и рентабельность капитала, а также количество активных клиентов. Несмотря на высокую ключевую ставку, большое количество сделок по ипотеке. Также отмечается и хорошая инвестиционная активность - причем именно частных средств.

Греф: Зарплаты выросли на более 8%, более 6% растут доходы населения. Соответственно, мы видим повышенный спрос на наши услуги, услуги кредитования.

Путин: Это несмотря на ключевую ставку?

Греф: Несмотря на то, что высокая ключевая ставка, мы видим, что за 6 месяцев мы заработали 769 миллиардов рублей по российским стандартам бухучета, по международным стандартам - несколько больше.

Путин: Видимо, приходит осознание того, что лучше все заносить в дом. Ситуация, которая сложилась за последние годы, как раз об этом и говорит.

Греф: Да, вы знаете, отток капитала в целом - примерно в два раза ниже, чем был раньше. И это в том числе один из источников инвестиций.