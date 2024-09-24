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Потери ВСУ на курском направлении превысили 16700 человек

15:00
  • вторник
  • 24 сентября 2024

Российские бойцы продолжают вытеснять врага

За время боевых действий на курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 16700 военнослужащих, а за минувшие сутки — свыше 360 человек. Такие данные во вторник, 24 сентября, приводит российское Министерство обороны.

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Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, также враг потерял на курском направлении с начала августа 127 танков и 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня, включая восемь HIMARS и шесть MLRS американского производства.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, подчеркнуло Министерство обороны России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока рано говорить о том, является ли операция ВСУ в Курской области успехом или провалом. Политик заверил, что "не озабочен историческими успехами".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что "любая война — она так или иначе завершается миром", но при этом "для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей".

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