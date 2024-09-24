ЦБ и создатель "Ежика в тумане" повздорили из-за мультяшных персонажей

Камнем преткновения оказались памятные монеты

Режиссер-мультипликатор Юрий Норштейн, известный как создатель мультфильма "Ежик в тумане", обвинил Центробанк в воровстве. Поводом для резких заявлений в адрес регулятора стал выпуск памятных монет в честь шедевра российской мультипликации.

За мультфильм "Ежик в тумане" его создатели в 1979 году были удостоены Государственной премии СССР, а всего, по подсчетам "Союзмультфильма", анимационная лента получила свыше 35 всесоюзных и международных наград.

Как заявил Норштейн, создатели памятных монет не спрашивали разрешения ни у него, ни у его жены Франчески Ярбусовой — художницы-постановщицы "Ежика в тумане", которая "по сию пору живет и работает в полном сознании ума и таланта".

Банк России пояснил, что договор на использование изображений персонажей "Ежик в тумане" был заключен с "Союзмультфильмом", которому и принадлежат права на эти объекты интеллектуальной собственности. Студия, в свою очередь, напомнила, что вправе без ограничений использовать указанных мультяшных героев при создании каких-либо товаров, сообщает РБК.

Осенью 2023 года поводом бурной общественной дискуссии стала обновленная банкнота номиналом 1000 рублей. Нашлись недовольные тем, что на купюре был изображен православный храм без креста, поскольку сейчас здание используется как музей, а не церковь. В то же время башню Сююмбике, также запечатленную на денежном знаке, венчает мусульманский полумесяц.

Чтобы прекратить споры, Центробанк не стал выпускать банкноты в массовое использование, пообещав их доработать.

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