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Шнуров нажил за время брака имущество на миллиард рублей

15:08
  • вторник
  • 24 сентября 2024

Певец разводится с молодой женой

Накануне, 23 сентября, появилась информация, что лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров разводится с женой Ольгой Абрамовой спустя шесть лет после заключения брака. У пары подрастает двое детей, причем пол и имя второго ребенка неизвестны до сих пор.

А теперь ряд СМИ распространил данные, что при разводе Шнуров и Абрамова могут разделить имущество на сумму в миллиард рублей.

В частности, Сергей Шнуров имеет в собственности трехэтажную квартиру в Санкт-Петербурге площадью 423 квадратных метров, стоимость которой составляет 90 миллионов рублей. Кроме этого, у него есть квартира на набережной реки Фонтанки за 25 миллионов рублей и объект недвижимости в Германии.

Что касается Ольги Абрамовой, то она владеет двумя квартирами в центре Москвы, каждая из них стоит около миллиарда рублей. Одну из них площадью более 500 квадратных метров женщина купила за 331 миллион рублей в 2020 году на торгах, компетентно сообщают "Страсти".

Ходят слухи, что в последнее время карьера Сергея Шнурова оставляет желать лучшего. Поговаривают, что если музыкант и выходил в свет, то выглядел грустным и подавленным.

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