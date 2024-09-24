С чьей они стороны, не уточняется

Международный Комитет Красного Креста (МККК) посетил захваченных в Курской области военнопленных.

С чьей именно стороны, не уточняется, передает РИА Новости. Также нет никакой информации и количестве пленных, местонахождении и именах этих людей.

Они также смогли передать сообщения своим семьям через нас", - сообщили представители МККК.

Ранее в Кремле назвали провокацией приглашение Киевом представителей ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) посетить захваченные населенные пункты Курской области.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram