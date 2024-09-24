ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захваченные в Курской области пленные передали через МККК письма семьям

15:25
  • вторник
  • 24 сентября 2024

С чьей они стороны, не уточняется

Международный Комитет Красного Креста (МККК) посетил захваченных в Курской области военнопленных.

С чьей именно стороны, не уточняется, передает РИА Новости. Также нет никакой информации и количестве пленных, местонахождении и именах этих людей.

Они также смогли передать сообщения своим семьям через нас", - сообщили представители МККК.

Ранее в Кремле назвали провокацией приглашение Киевом представителей ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) посетить захваченные населенные пункты Курской области.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Представители МККК
Представители МККК
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.