ВС России взяли Угледар в клещи

ВСУ в бедственном положении

Вооруженные силы Украины выводят свои ударные группы из Угледара в ДНР.

Гарнизон оказался в клещах российской армии, сообщил советник главы републики Игорь Кимаковский.

"Угледар попал в достаточно серьезные клещи. И уже ротация фактически невозможна", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Ранее сообщалось, что ВС России взяли Угледар в оперативное окружение, все трассы снабжения ВСУ перерезаны. Не исключено, что город полностью перейдет под контроль российской армии в течение недели.

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