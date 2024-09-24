ВС России взяли Угледар в клещи

ВСУ в бедственном положении
Вооруженные силы Украины выводят свои ударные группы из Угледара в ДНР.
Гарнизон оказался в клещах российской армии, сообщил советник главы републики Игорь Кимаковский.
"Угледар попал в достаточно серьезные клещи. И уже ротация фактически невозможна", - сказал он (цитата по РИА Новости).
Ранее сообщалось, что ВС России взяли Угледар в оперативное окружение, все трассы снабжения ВСУ перерезаны. Не исключено, что город полностью перейдет под контроль российской армии в течение недели.
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