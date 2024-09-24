Анна Хилькевич рассекретила имя третьего ребенка

Актриса выписалась из роддома

Анна Хилькевич вместе с супругом Артуром стали родителями в третий раз 17 сентября. У пары на свет снова появилась дочь. Отметим, что старших девочек зовут Ариана и Анна-Мария. Предполагалось, что и третья наследница будет носить имя, начинающееся на первую букву алфавита.

Но актриса сделала сюрприз поклонникам. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Хилькевич объявила, что выписалась из роддома и восстанавливается теперь дома, а заодно рассказала историю выбора имени для малышки.

Вначале Анна и Артур выбирали имена на букву "а". Причем актрисе нравились такие варианты как Ассоль, Аврора и Ариель. А ее муж предпочел более традиционные Анна и Алиса. Потом выбор пары пал на имя Амелия. Однако сразу после родов Хилькевич, увидев новорожденную дочь, мгновенно поняла, как ее назовет.

"Клянусь, в тот самый миг, когда она появилась на свет, в то самое мгновение когда я впервые увидела эту мокрую синеватую головушку около моих ног, мне сверху в голову что-то стукнуло (я ощутила это ФИЗИЧЕСКИ) и я очень четко и громко услышала и увидела имя "Оливия", - рассказала Хилькевич.

Причем, по словам актрисы, мужу и дочкам это имя изначально нравилось, а ей - нет. Но все переменилось, когда на нее снизошло озарение. Так что на этот раз Хилькевич нарушила традицию называть детей на первую букву алфавита.

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