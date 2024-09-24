Ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться

Израиль готовит наземную операцию

Под израильским огнём столица Ливана. Новая серия атак в рамках операции "Стрелы Севера" пришлась сразу на несколько районов Бейрута. Жилые дома превратились в руины. По всему городу пожары и разрушения. Арабские СМИ называют происходящее "кровавым днём" и сообщают о возможной ликвидации командира ракетных сил "Хезболлы" Таляля Хамие.

Погибших уже почти 600. 50 из них – дети. Данные приводит официальный Бейрут. Такого не было за всю более чем двадцатилетнюю историю противостояния Израиля и "Хезболлы". Ливанские больницы переполнены, а ведь ещё не окончено лечение пострадавших от недавнего взрыва пейджеров. Так что медики просто не справляются с потоком пациентов.

Юг страны, по данным ООН, уже покинули десятки тысяч мирных жителей. Они часами вынуждены стоять в многокилометровых пробках. Эти кадры облетели все мировые СМИ.

Под ответным огнем Хезболлы – Хайфа, Акко и другие города на севере Израиля. Результат работы системы "Железный купол" далек от 100%. В стране действует режим "особой ситуации".

"Я обращаюсь к народу Ливана, мы воюем не с вами, а с "Хезболлой". Слишком долго она использовала вас как живой щит. Она разместила ракеты в ваших гостиных и ракеты в вашем гараже. Эти ракеты нацелены прямо на наши города, прямо на наших граждан. Чтобы защитить наш народ от ударов "Хезболлы", мы должны уничтожить это оружие", - заявил Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля.

Все якобы в рамках резолюции Совбеза ООН 2006 года. Согласно документу, к югу от реки Литани должны быть размещены только силы регулярной армии Бейрута. Безопасность своих границ Израиль теперь обеспечивает, не считаясь с мирным населением соседей.

Вслед за ракетными обстрелами, пишет Франс Пресс, Израиль готовит наземную операцию. Начаться она может в ближайшее время и приведет к новому гуманитарному кризису. Внимательно следят за ситуацией в Кремле, а российский МИД решительно осудил масштабные военные нападения.

Повторения сценария сектора Газа опасаются и в ЕС. Администрация Байдена вроде как тоже против проведения наземной операции. Однако публично Нетаньяху никто из Вашингтона не одернул. Да и оружие давали и будут давать. Однако и у "Хезболлы" есть немало союзников в регионе.

Сегодня и "Хезболла" заявила об официальном вступлении в войну с Израилем. Так что пламя большого пожара на Ближнем Востоке, похоже, разгорается с новой силой.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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