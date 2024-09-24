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Глава СКР объяснил, кого из подследственных будут освобождать за службу в армии

15:38
  • вторник
  • 24 сентября 2024

Госдума приняла поправки, разрешающие такой шаг

Взвешенный и индивидуальный подход должен быть поставлен во главу угла при рассмотрении запросов о приостановке следствия в связи с отправкой фигуранта на спецоперацию. Такое заявление сделал во вторник, 24 сентября, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Принят закон об освобождении от уголовной ответственности за службу в армии

Руководитель СКР прокомментировал решение Госдумы принять поправки, допускающие освобождение от уголовного преследования лиц, которые отправляются служить в российскую армию в рамках мобилизации или по контракту с Минобороны.

Как подчеркнул Бастрыкин, необходимо "при вынесении такого решения принимать во внимание характер и тяжесть преступления, а также данные о личности лица и вероятность совершения им новых преступлений", сообщает "Интерфакс".

В России уже практикуется помилование осужденных по определенным статьям Уголовного кодекса, если они решают отправиться на спецоперацию, преимущественно это касается мужчин. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что женщины-заключенные лишь в единичных случаях просили заменить им наказание на службу в зоне СВО.

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