Глава СКР объяснил, кого из подследственных будут освобождать за службу в армии

Госдума приняла поправки, разрешающие такой шаг

Взвешенный и индивидуальный подход должен быть поставлен во главу угла при рассмотрении запросов о приостановке следствия в связи с отправкой фигуранта на спецоперацию. Такое заявление сделал во вторник, 24 сентября, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Руководитель СКР прокомментировал решение Госдумы принять поправки, допускающие освобождение от уголовного преследования лиц, которые отправляются служить в российскую армию в рамках мобилизации или по контракту с Минобороны.

Как подчеркнул Бастрыкин, необходимо "при вынесении такого решения принимать во внимание характер и тяжесть преступления, а также данные о личности лица и вероятность совершения им новых преступлений", сообщает "Интерфакс".

В России уже практикуется помилование осужденных по определенным статьям Уголовного кодекса, если они решают отправиться на спецоперацию, преимущественно это касается мужчин. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что женщины-заключенные лишь в единичных случаях просили заменить им наказание на службу в зоне СВО.

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