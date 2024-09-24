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Подросткам разрешат работать в выходные

16:36
  • вторник
  • 24 сентября 2024

Необходимо будет письменное согласие

Госдума намерена разрешить привлекать несовершеннолетних к работе в выходные и нерабочие дни в период каникул в составе студенческих отрядов.

Законопроект уже принят в первом чтении, передает ТАСС. Для этого необходимо получить письменное согласие работника или его законного представителя.

Нововведение, как ожидается, повысит привлекательностью труда, а также расширят возможности трудоустройства для самих подростков.   

Согласно законодательству, рабочий день у 14-15-летних должен быть не более четырех часов, для 15-16-летних – не более пяти часов, для 16-18-летних – не более семи часов, уточняет агентство "Москва".

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