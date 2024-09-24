Сарика Андреасяна лишили водительских прав за пьяную езду

Режиссер заявил, что недоброжелатели просто "завидуют его успеху"

Суд в Москве оштрафовал режиссера Сарика Андреасяна за езду в нетрезвом виде и лишил его водительских прав на 1,5 года.

Об этом во вторник, 24 сентября, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции. Андреасян заявил, что будет обжаловать решение суда, отметив, что вся эта история – заказ людей, которые "завидуют его успеху".

"Я честно признался полицейскому, что за сутки до этого выпил бокал вина", - сообщил он telegram-каналу Mash, добавив, что результаты алкотестера ему никто не показал.

Согласно сообщениям СМИ, в крови кинематографиста было обнаружено 0,403 промилле, что соответствует примерно одной выпитой банке пива.

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