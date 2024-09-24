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Российские военные взяли под огневой контроль дорогу в Угледар

18:04
  • вторник
  • 24 сентября 2024

Это был единственный путь снабжения ВСУ

Российские военные взяли под огневой контроль единственную дорогу, по которой можно было снабжать Угледар в ДНР. Об этом заявил советник главы республики Игорь Кимаковский.

Ранее он сообщил, что ВС России взяли Угледар в клещи, ВСУ выводят свои ударные группы из города.

ВС России взяли Угледар в оперативное окружение, все трассы снабжения ВСУ перерезаны. Не исключено, что город полностью перейдет под контроль российской армии в течение недели.

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