Байден озвучил позицию США по дальнейшей помощи Украине

Без поддержки страна перестанет существовать

Соединенные Штаты не прекратят оказывать поддержку Украине.

Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе своего последнего выступления на Генассамблее ООН в качестве главы государства.

"Мы должны сохранить свою поддержку Украине, чтобы сохранить свободу этой страны", - сказал он с трибуны.

Важно достигнуть "справедливого и долгосрочного мира", отметил американский лидер. Если Украина не получит достаточной поддержки Запада, то она может исчезнуть, предупредил Байден.

Ранее стало известно, что США выделят новый пакет помощи Украине на сумму более 350 миллионов долларов. В частности, Пентагон передаст Киеву ракеты средней дальности для истребителей F-16.

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