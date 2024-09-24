ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байден озвучил позицию США по дальнейшей помощи Украине

18:47
  • вторник
  • 24 сентября 2024

Без поддержки страна перестанет существовать

Соединенные Штаты не прекратят оказывать поддержку Украине.

Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе своего последнего выступления на  Генассамблее ООН  в качестве главы государства.

"Мы должны сохранить свою поддержку Украине, чтобы сохранить свободу этой страны", - сказал он с трибуны.

Важно достигнуть "справедливого и долгосрочного мира", отметил американский лидер. Если Украина не получит достаточной поддержки Запада, то она может исчезнуть, предупредил Байден.

Ранее стало известно, что США выделят новый пакет помощи Украине на сумму более 350 миллионов долларов. В частности, Пентагон передаст Киеву ракеты средней дальности для истребителей F-16.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.