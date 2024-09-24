Мишустин сообщил об увеличении МРОТ на 16,5%

Он составит 22440 рублей

Проект федерального бюджета на ближайшие три года обсуждался сегодня на заседании российского правительства. Как и в предыдущие годы, в приоритете социальная поддержка граждан. Как отметил глава кабинета министров Михаил Мишустин, бюджет предусматривает рост зарплат и увеличение расходов на социальное страхование.

"Будут увеличены расходы Фонда пенсионного и социального страхования, чтобы и дальше предоставлять пенсии, компенсации и выплаты по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, семьям с детьми. Забота о них всегда в приоритете. В соответствии с указом президента необходимо обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда. Напомню, к 2030 году он должен достигнуть 35 тыс. рублей. С начала следующего года минимальный размер оплаты труда будет увеличен более чем на 16,5% и составит 22 440 рублей", - сказал Мишустин.

Среди других приоритетов бюджета - финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность страны, выделение средств на нужды специальной военной операции, поддержка семей участников специальной военной операции, а также обеспечение технологического лидерства и расширение инфраструктуры.

Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что проект основного финансового документа направлен на реализацию национальных целей развития страны. И напомнил о социальных обязательствах государства.

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