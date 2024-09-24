"Непозволительная роскошь": В России могут сократить время на образование

Темп жизни ускорился

Помощник президента Владимир Мединский заявил о необходимости сокращения обучения в школах и вузах.

По его словам, Учиться 11 лет в школе - непозволительная роскошь, поэтому срок обучения необходимо "спрессовать".

"Будто мы живем с вами в XIX веке. Продолжительность образования должно быть спрессовано, чтобы потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентноспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться", - сказал он в рамках проекта "Арктический диалог" в Мурманске

Что касается высшего образования, то в ближайшее время на его получение также будет сокращено. Оно будет рассчитано на ближайшие 10 лет, а затем "нужно будет переучиваться".

"Тот, кто не будет учиться чему-то новому, просто будет неконкурентоспособен", - цитирует помощника президента ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram