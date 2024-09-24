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Премьер Британии призвал освободить захваченные ХАМАС "сосиски"

19:30
  • вторник
  • 24 сентября 2024

Стармер оговорился в ходе выступления

Британский премьер-министр Кир Стармер оговорился, призвав к возвращению из Газы не заложников, а "сосисок"

Конфуз произошел во время выступления главы британского кабмина на конференции Лейбористской партии. В английском языке слова заложники (hostages) и сосиски (sausages) схожи по звучанию.

"Я вновь призываю к немедленному перемирию в Газе, возвращению сосисок… заложников", — сказал Стармер, быстро исправившись.

Кроме того, британский премьер в очередной раз призвал деэскалации на границе между Ливаном и Израилем.

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