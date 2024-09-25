Польша объявляет войну бобрам

Те якобы виноваты в наводнениях в Европе

В Европе - наводнение, реки вышли из берегов, на юге Польше смыло мосты, людей эвакуируют на вертолетах. Нужно срочно найти виновных. Нашли. На самом высоком, правительственном уровне было заявлено: авторы природного катаклизма - местные бобры.

"Иногда приходится выбирать между любовью к животным и безопасностью городов, деревень и устойчивостью дамб", - заявил Дональд Туск, премьер-министр Польши.

Политик выступил в роли настоящего боброведа - в Польше, по его словам, бобры наносят вред дамбам в регионах, подверженных паводкам. Эта проблема требует быстрого решения, и пора начинать настоящую борьбу с животными. Но подчеркнул: любые действия в отношении бобров должны идти в рамках закона.

Экологи возмутились и встали на сторону зверьков. Это же настоящий польский бренд! А тут оказалось - глубоко враждебное животное.

Польские военные, переброшенные в зону затопления, попытались обвинить Россию в "информационно-психологической операции" в связи с наводнением в стране. Ну, польские военные мыслят в формате "стоять - смирно", не более. А вот мы провели небольшое расследование. Покопались в документах и кинохронике. И вот что нашли: "Воронежские бобры заселяют сейчас водоемы более 30 областей Советского Союза. Живут они и в Германской Демократической Республике, Польше, в Монголии".

Дело в том, что, начиная с 40-х годов прошлого века, наш Воронежский биосферный заповедник отправлял бобров в разные европейские страны. Тысячами. Их популяция стремительно росла. И вот результат. Дарим идею Дональду Туску: завтра газеты могут выйти с заголовками - "Кремлевские бобры устроили армагеддон в демократической Польше".

Наводнение в Европе затронуло не только Польшу. В Румынии, Чехии, Германии, Австрии, Венгрии реки вышли из берегов, людей эвакуируют из их домов, у фермеров погиб урожай. Ущерб - миллиарды евро. Растёт риск распространения инфекционных заболеваний. Но только в Польше догадались все свалить на бобров.

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