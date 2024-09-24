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Ущерб по делу Тимура Иванова составил более 2,18 млрд рублей

20:03
  • вторник
  • 24 сентября 2024

Экс-замминистра считает, что произошла индексация

Ущерб по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова при строительстве трех кадетских корпусов составил более 2,18 миллиарда рублей.
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Иванов получил взятку за преференции при строительстве объектов, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Общая сметная стоимость стройки составляла 14 миллиарда рублей, при проверке были выявлены невыполненные работы на сумму 2 184 000 000 рублей.

При этом, по словам самого Иванова, эта индексация произошла из-за увеличения фактических объемов строительства. Все три кадетских корпуса были введены в эксплуатацию в полном объеме.

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов был задержан 23 апреля по обвинению в получении взятки. Он курировал в Минобороны работу военно-строительного комплекса. Ему предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере. Следствие предполагает, что чиновник получил взятку в виде оказания услуг имущественного характера. Сам замминистра вину не признает.

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