Ущерб по делу Тимура Иванова составил более 2,18 млрд рублей

Экс-замминистра считает, что произошла индексация

Ущерб по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова при строительстве трех кадетских корпусов составил более 2,18 миллиарда рублей.

Иванов получил взятку за преференции при строительстве объектов, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Общая сметная стоимость стройки составляла 14 миллиарда рублей, при проверке были выявлены невыполненные работы на сумму 2 184 000 000 рублей.

При этом, по словам самого Иванова, эта индексация произошла из-за увеличения фактических объемов строительства. Все три кадетских корпуса были введены в эксплуатацию в полном объеме.

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов был задержан 23 апреля по обвинению в получении взятки. Он курировал в Минобороны работу военно-строительного комплекса. Ему предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере. Следствие предполагает, что чиновник получил взятку в виде оказания услуг имущественного характера. Сам замминистра вину не признает.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram