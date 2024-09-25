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Стало известно о новых подвигах российских бойцов

08:37
  • среда
  • 25 сентября 2024

Гвардии младший сержант Судур Урелов не дал неприятелю возможности обнаружить позиции нашей реактивной артиллерии

Минобороны представило новых героев СВО.

Старший лейтенант Александр Каруна и его штурмовая группа попали под минометный обстрел ВСУ. Александр оказал первую помощь раненым, а затем вместе с подчиненными контратаковал противника, выбив радикалов с занимаемых рубежей.

Гвардии младший сержант Судур Урелов при доставке горючего для ЗРК "Бук" заметил вражеский беспилотник. Судур сменил маршрут и укрыл бензозаправщик в лесополосе, не дав неприятелю возможности обнаружить позиции нашей реактивной артиллерии.

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