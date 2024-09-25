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Российская система ПВО сбила два украинских беспилотника

08:17
  • среда
  • 25 сентября 2024

ВСУ вновь пытались ударить по территории России

В ночь на среду, 25 сентября, российская система противовоздушной обороны пресекла очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. 
Российская система ПВО сбила 12 украинских беспилотников

Как рассказало Министерство обороны России в своем Telegram-канале, два украинских беспилотных летательных аппарата были ликвидированы над территориями Белгородской и Курской областей.

В мае российский лидер Владимир Путин отмечал, что "мы должны быть все время на шаг впереди", в том числе в производстве вооружений и боевой техники — "тогда победа будет гарантирована". Президент потребовал продолжать наращивать обеспечение Вооруженных Сил современным оружием и техникой, включая беспилотники и средства РЭБ.

Для защиты от летающих беспилотников в России создана система безопасности "Пятница" для важных масштабных объектов. Один из разработчиков системы рассказал, что "это программное решение, объединяющее все в единый центр".

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