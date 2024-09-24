Последние данные о ходе СВО

По меньше мере один человек погиб, ещё трое ранены в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ. Били националисты целенаправленно по жилым кварталам. Повреждения получили несколько частных домов. Во многих районах города нарушено электроснабжение. Тем временем российская армия активно уничтожает военную инфраструктуру противника. Сокрушительный удар нанесен по предприятию украинского ОПК, на котором производили и обслуживали двигатели для боевых самолетов ВСУ. Поражены также военный аэродром, два цеха, где выпускались дроны и склад горючего. Теснят врага наши подразделения и в приграничье.

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Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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