США заявили о готовности к возобновлению переговоров с Россией по ДСНВ

Вашингтон ждет реакцию Москвы

США готовы к возобновлению переговоров с Россией по новому договору о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ).

Об этом во вторник заявили в Белом доме. Власти США ждут отклика со стороны Москвы, передает РИА Новости.

Летом 2023 года Госдепартамент заявил, что Соединенные Штаты прекратили передавать России информацию о вооружениях в рамках ДСНВ. Также американская сторона отозвала выданные российским специалистам визы для проведения инспекций по ДСНВ.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что Москва не будет бегать за Вашингтоном, если он не хочет сотрудничать в области безопасности.

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