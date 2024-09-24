США заявили о готовности к возобновлению переговоров с Россией по ДСНВ

Вашингтон ждет реакцию Москвы
США готовы к возобновлению переговоров с Россией по новому договору о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ).
Об этом во вторник заявили в Белом доме. Власти США ждут отклика со стороны Москвы, передает РИА Новости.
Летом 2023 года Госдепартамент заявил, что Соединенные Штаты прекратили передавать России информацию о вооружениях в рамках ДСНВ. Также американская сторона отозвала выданные российским специалистам визы для проведения инспекций по ДСНВ.
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что Москва не будет бегать за Вашингтоном, если он не хочет сотрудничать в области безопасности.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram