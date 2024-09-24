Новые атаки ВСУ на Белгород: ранены мирные жители

На месте развернут ситуационный центр

Четыре мирных жителя Белгорода пострадали при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Все пострадавшие получили осколочные ранения, их госпитализировали в городские медицинские учреждения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

В результате прямых попаданий загорелись четыре жилых частных дома, гараж и надворная постройка. Повреждены 23 частных дома, три надворные постройки и пять автомобилей.

На месте обстрела развернули ситуационный центр для жителей разрушенных и поврежденных домов, а также для родственников раненых.

Это уже второй обстрел Белгорода за сегодняшний день. В первый раз после работы ПВО на город упали осколки. Загорелась сухая трава, был поврежден частный дом и автомобиль.

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