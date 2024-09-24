ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Новые атаки ВСУ на Белгород: ранены мирные жители

22:12
  • вторник
  • 24 сентября 2024

На месте развернут ситуационный центр

Четыре мирных жителя Белгорода пострадали при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Все пострадавшие получили осколочные ранения, их госпитализировали в городские медицинские учреждения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

В результате прямых попаданий загорелись четыре жилых частных дома,  гараж и надворная постройка. Повреждены 23 частных дома, три надворные постройки и пять автомобилей.

На месте обстрела развернули ситуационный центр для жителей разрушенных и поврежденных домов, а также для родственников раненых.

Это уже второй обстрел Белгорода за сегодняшний день. В первый раз после работы ПВО на город упали осколки. Загорелась сухая трава, был поврежден частный дом и автомобиль.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.