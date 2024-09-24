Новые атаки ВСУ на Белгород: ранены мирные жители

На месте развернут ситуационный центр
Четыре мирных жителя Белгорода пострадали при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Все пострадавшие получили осколочные ранения, их госпитализировали в городские медицинские учреждения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
В результате прямых попаданий загорелись четыре жилых частных дома, гараж и надворная постройка. Повреждены 23 частных дома, три надворные постройки и пять автомобилей.
На месте обстрела развернули ситуационный центр для жителей разрушенных и поврежденных домов, а также для родственников раненых.
Это уже второй обстрел Белгорода за сегодняшний день. В первый раз после работы ПВО на город упали осколки. Загорелась сухая трава, был поврежден частный дом и автомобиль.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram