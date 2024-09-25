ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Небензя: Запад предоставил Зеленскому "концертную площадку" в ООН

00:07
  • среда
  • 25 сентября 2024

Дипломат прокомментировал внеплановое заседание СБ ООН по Украине

Страны Запада созвали заседание Совбеза по Украине, чтобы предоставить Зеленскому "концертную площадку" в ООН. Об этом во вторник, 24 сентября, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что "на подпевке" у Зеленского собралась целая группа стран-членов ЕС и НАТО, которые "дисциплинированно выстраиваются в ряд" для осуждения России.

Сам Зеленский на заседании СБ ООН выступил против переговоров с РФ и раскритиковал тех, кто "хочет говорить" с Владимиром Путиным по поводу решения конфликта. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.