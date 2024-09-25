Небензя: Запад предоставил Зеленскому "концертную площадку" в ООН

Дипломат прокомментировал внеплановое заседание СБ ООН по Украине

Страны Запада созвали заседание Совбеза по Украине, чтобы предоставить Зеленскому "концертную площадку" в ООН. Об этом во вторник, 24 сентября, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что "на подпевке" у Зеленского собралась целая группа стран-членов ЕС и НАТО, которые "дисциплинированно выстраиваются в ряд" для осуждения России.

Сам Зеленский на заседании СБ ООН выступил против переговоров с РФ и раскритиковал тех, кто "хочет говорить" с Владимиром Путиным по поводу решения конфликта.

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