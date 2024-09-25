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Зеленский готов столкнуть мир в пучину третьей мировой войны, заявил Небензя

00:44
  • среда
  • 25 сентября 2024

Постпред РФ при ООН отметил, что Зеленский прибыл в Нью-Йорк "с протянутой рукой"

Владимир Зеленский для того, чтобы остаться у власти, готов столкнуть мир в пучину третьей мировой войны. Об этом в среду, 25 сентября, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине.

Российский дипломат отметил, что Зеленский прибыл на заседание Совбеза в Нью-Йорке "с протянутой рукой" и вновь пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте с Россией. 

Небензя также заявил, что Киев должен "как можно быстрее" принять реалистичные параметры долгосрочного урегулирования кризиса, а не скатываться к нереалистичным "планам победы". По словам постпреда РФ при ООН, завершение конфликта на Украине невозможно без устранения нарушений прав русскоязычного населения.

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