Фигурантам дела о стрельбе в офисе Wildberries грозит пожизненное заключение

В частности такая мера грозит А. З. Висаригову

Напавшим на офис Wildberries грозит заключение в колонии вплоть до пожизненного срока. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Согласно материалам дела, злоумышленники обвиняются в пяти преступлениях, за три из которых предусмотрено пожизненное лишение свободы.

По данным ТАСС, такое наказание, в частности, грозит одному из фигурантов — А. З. Висаригову. Всего суд арестовал 20 человек по делу о стрельбе в офисе Wildberries.

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