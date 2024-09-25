Фигурантам дела о стрельбе в офисе Wildberries грозит пожизненное заключение

В частности такая мера грозит А. З. Висаригову
Напавшим на офис Wildberries грозит заключение в колонии вплоть до пожизненного срока. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Согласно материалам дела, злоумышленники обвиняются в пяти преступлениях, за три из которых предусмотрено пожизненное лишение свободы.
По данным ТАСС, такое наказание, в частности, грозит одному из фигурантов — А. З. Висаригову. Всего суд арестовал 20 человек по делу о стрельбе в офисе Wildberries.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram