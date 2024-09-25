Выступление главы МИД РФ запланировано на 28 сентября

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН. Об этом среду, 25 сентября, сообщает ТАСС.

У трапа министра встретили постпред РФ при ООН Василий Небензя и посол в США Анатолий Антонов.

Выступление Лаврова на Генассамблее состоится 28 сентября. В ближайшие дни он примет участие в нескольких двусторонних и многосторонних встречах высокого уровня.

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