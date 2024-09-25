Группа конгрессменов США заподозрила Зеленского в нарушении законодательства

Конгрессмены считают визит Зеленского в Пенсильванию "политически мотивированным"

Девять членов конгресса США потребовали провести расследование в связи с посещением Зеленским завода боеприпасов в Пенсильвании. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает The Washington Examiner.

В коллективном письме конгрессмены выразили "серьёзную озабоченность возможными нарушениями законодательства США". Они указали на то, что Зеленский прибыл в Пенсильванию на военном самолёте ВВС США, а его безопасность обеспечивалась Секретной службой. Авторы письма отметили, что всё это "оплачивалось средствами налогоплательщиков", которые, по их словам, были потрачены в политических целях.

Конгрессмены также указали на то, что поездка Зеленского могла быть направлена на поддержку кандидата в президенты США от Демпартии Камалы Харрис.

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