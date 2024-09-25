Политолог Ищенко: США важно, чтобы Украина продержалась до ноября

А точнее - до президентских выборов в Штатах

Что за "план победы" на фоне реальных неудач ВСУ придумал глава киевского режима? Может ли он рассчитывать на увеличение военной помощи? И как скажется на позиции Белого дома приближение в США президентских выборов?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил обозреватель международной медиа-группы "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

"С одной стороны, американцам желательно, чтобы Украина воевала как можно дольше и чтобы агония продолжалась как можно дольше. С другой стороны, они понимают, что это "как можно дольше" измеряется месяцами, не годами. Два месяца она провоюет, четыре или шесть - для них не так важно. Важно, чтобы Украина продержалась до американских выборов в ноябре", - отметил эксперт.

Полный комментарий Ростислава Ищенко смотрите в видео

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