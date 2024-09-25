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ВСУ потеряли за сутки более двух тысяч боевиков

08:38
  • среда
  • 25 сентября 2024

Днем и ночью громят противника артиллеристы группировки "Запад"

На основных участках фронта в зоне СВО российские войска продолжили продвижение вглубь обороны противника. Отражены 15 вражеских контратак. За сутки потери ВСУ составили более двух тысяч боевиков.

Днем и ночью громят противника артиллеристы группировки "Запад". Расчеты одной из самых мощных в мире полевых установок "Пион" наносят неожиданные удары по врагу. Это орудие калибром 203 миллиметра обладает огромной разрушительной силой. Вес одного снаряда - 110 килограммов.

На авдеевском направлении расчеты ЗРК "Стрела -10" обеспечивают надежное прикрытие наземной группировки от вражеских дронов. В этот раз бойцы уничтожили разведывательный беспилотник самолетного типа, который пытался обнаружить позиции нашей артиллерии и собрать сведения о перемещении войск. Еще один украинский коптер был сбит из пулемета.

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