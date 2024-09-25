Су-25 ударили по живой силе радикалов в приграничье

Все выявленные разведкой цели "Грачи" уничтожили
Российские войска продолжают громить группировки ВСУ, вклинившиеся на территорию Курской области.
В приграничье опорные пункты противника уничтожают расчеты буксируемых пушек "Гиацинт" группировки "Север". Кроме того, артиллеристы с замаскированных позиций ведут активную контрбатарейную борьбу, поражая мобильные бронегруппы неприятеля, пункты управления связи и РЭБ, чем оказывают помощь нашим наступающим подразделениям.
Украинских боевиков, пытавшихся прорваться в Глушковском районе, ликвидировали российские десантники. Расчеты БПЛА не только оперативно обнаружили, но и быстро разобрались с западной техникой ВСУ. Попытка радикалов проникнуть вглубь нашей территории провалилась.
Экипажи Су-25 в приграничье нанесли удары неуправляемыми ракетами по скоплению живой силы и вооружения противника. Все выявленные разведкой цели "Грачи" уничтожили.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram