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Су-25 ударили по живой силе радикалов в приграничье

08:43
  • среда
  • 25 сентября 2024

Все выявленные разведкой цели "Грачи" уничтожили

Российские войска продолжают громить группировки ВСУ, вклинившиеся на территорию Курской области.

В приграничье опорные пункты противника уничтожают расчеты буксируемых пушек "Гиацинт" группировки "Север". Кроме того, артиллеристы с замаскированных позиций ведут активную контрбатарейную борьбу, поражая мобильные бронегруппы неприятеля, пункты управления связи и РЭБ, чем оказывают помощь нашим наступающим подразделениям.

Украинских боевиков, пытавшихся прорваться в Глушковском районе, ликвидировали российские десантники. Расчеты БПЛА не только оперативно обнаружили, но и быстро разобрались с западной техникой ВСУ. Попытка радикалов проникнуть вглубь нашей территории провалилась.

Экипажи Су-25 в приграничье нанесли удары неуправляемыми ракетами по скоплению живой силы и вооружения противника. Все выявленные разведкой цели "Грачи" уничтожили.

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