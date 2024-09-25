Глава российской дипломатии примет участие в переговорах в рамках БРИКС, ОДКБ и G20
Глава российского МИДа Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк и начинает свою рабочую программу на неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.
Выступление российского министра запланировано на субботу. Кроме того, Лавров проведет целую серию двусторонних встреч, в том числе с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
Также глава российской дипломатии примет участие в переговорах в рамках БРИКС, ОДКБ и G20.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram