Украинский президент повторил известные обвинения в адрес России

В штаб-квартире ООН прошло заседание Совбеза. В повестку вне плана была внесена тема "Поддержание мира и безопасности на Украине".

С резкой критикой западных государств к проведению дискуссий по этой проблеме выступил постпред России Василий Небензя. Он напомнил, что инициативы по украинской повестке, которые предлагала наша страна, фактически игнорировались покровителями киевского режима. Зато на нынешнее заседание был приглашен Владимир Зеленский, а также - в качестве выступающих - представители нескольких стран Евросоюза и НАТО.

"Единственное, для чего они созвали это заседание, - чтобы предоставить господину Зеленскому еще одну концертную площадку в ООН, на этот раз - в зале заседаний Совета безопасности. А на подпевке у него сегодня собралась целая группа членов ЕС и НАТО, которая дисциплинированно выстраивается в ряд каждый раз, когда им велят прийти в СБ охаивать Россию. Это могло бы быть даже в чем-то забавной иллюстрацией того, насколько эти страны зависимы в своих внешнеполитических установках от старших братьев по натовскому лагерю, если бы не являлось очередным печальным примером того, как коллективный Запад в угоду своим геополитическим интересам наносит новые и новые удары по авторитету Совета безопасности", - добавил Небензя.

Российский дипломат неслучайно назвал заседание Совбеза "концертной площадкой" для Зеленского. Главе киевского режима предоставили слово сразу после вступительной речи генерального секретаря организации Антониу Гутерриша. Зеленский повторил известные обвинения в адрес России, призвал страны ООН собраться на новый саммит в поддержку Киева и принудить Москву к миру.

О разрушительных последствиях затягивания конфликта участникам заседания напомнил министр иностранных дел Китая Ван И. Каждый день кризиса, отметил он, приносит новые страдания людям и добавляет нестабильности в мире. Необходимо переломить ситуацию.

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