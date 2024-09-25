На полигонах Ленинградской области проходят подготовку добровольцы

Число тех, кто готов дать отпор неонациста, постоянно растет

Военные тактические приемы новобранцам показывает опытный инструктор, действующий участник СВО. В свой первый, пока учебный штурм идут недавние менеджеры, таксисты, офисные работники. Многие еще никогда не держали в руках оружия. Теперь в их жизни - новый, возможно, самый важный этап.

В небе над военным полигоном кружат беспилотники: их тревожное пронзительное жужжание - прекрасная психологическая подготовка. За ленточкой их невероятно много, говорят бывалые, надо привыкнуть держать их в поле бокового зрения. Эти маленькие крылатые машинки - самый внезапный и коварный враг. Или, наоборот, защитник. Смотря кто за пультом.

Одна из самых востребованных профессий в нынешних боевых реалиях – это оператор FPV-дрона. Птичка – глаза и уши современной войны. Порой - гарантия безопасности личного состава.

Новичков учат не просто управлять ими. А доукомплектовывать, что называется, в полевых условиях - с помощью знаменитой русской смекалки. Когда, например требуется прикрепить хвостовой стабилизатор для большей точности полета. Или вооружить боекомплектом. А штатных креплений, да и дополнительных, которые на фронте уже вовсю печатают на 3D-принтере, под рукой нет.

Оперативная подготовка военнослужащих, которые подписали контракт с Министерством обороны, проходит по мере комплектования групп в пунктах сбора. Численность пополнений - военная тайна, но очевидно и без цифр : желающих очень много. Учебные полигоны работают без остановки.

БронирОванная машина "Ахмат" последней версии, доработанная с учетом опыта СВО. Увеличенный дорожный просвет, форсированный двигатель, расширенное место посадки. Полноценный оборонный пункт на колесах. Сюда нужны опытные водители, и такие среди добровольцев есть.

Особое уважение - а где-то даже молчаливую гражданскую гордость - военные испытывают, когда на службу приходят вот такие солдаты. 27-летняя ефрейтор Виктория, выпускница псковского медучилища, говорит: родители мечтали выдать замуж, но она искренне считает, что там будет нужнее. Она учится оказывать бойцу первую помощь - но не в условиях процедурного кабинета, а когда медицинский автомобиль "Линза" на полной скорости уходит от погони по пересеченной местности. Задача номер один - хотя бы удержаться на ногах.

Подготовка на этом учебном полигоне завершится через несколько дней. Когда очередная группа еще будет в пути на фронт, здесь уже начнут обучение следующие добровольцы.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram