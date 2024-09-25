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На полигонах Ленинградской области проходят подготовку добровольцы

08:59
  • среда
  • 25 сентября 2024

Число тех, кто готов дать отпор неонациста, постоянно растет

Военные тактические приемы новобранцам показывает опытный инструктор, действующий участник СВО. В свой первый, пока учебный штурм идут недавние менеджеры, таксисты, офисные работники. Многие еще никогда не держали в руках оружия. Теперь в их жизни - новый, возможно, самый важный этап.

В небе над военным полигоном кружат беспилотники: их тревожное пронзительное жужжание - прекрасная психологическая подготовка. За ленточкой их невероятно много, говорят бывалые, надо привыкнуть держать их в поле бокового зрения. Эти маленькие крылатые машинки - самый внезапный и коварный враг. Или, наоборот, защитник. Смотря кто за пультом.

Одна из самых востребованных профессий в нынешних боевых реалиях – это оператор FPV-дрона. Птичка – глаза и уши современной войны. Порой - гарантия безопасности личного состава.

Новичков учат не просто управлять ими. А доукомплектовывать, что называется, в полевых условиях - с помощью знаменитой русской смекалки. Когда, например требуется прикрепить хвостовой стабилизатор для большей точности полета. Или вооружить боекомплектом. А штатных креплений, да и дополнительных, которые на фронте уже вовсю печатают на 3D-принтере, под рукой нет.

Оперативная подготовка военнослужащих, которые подписали контракт с Министерством обороны, проходит по мере комплектования групп в пунктах сбора. Численность пополнений - военная тайна, но очевидно и без цифр : желающих очень много. Учебные полигоны работают без остановки.

БронирОванная машина "Ахмат" последней версии, доработанная с учетом опыта СВО. Увеличенный дорожный просвет, форсированный двигатель, расширенное место посадки. Полноценный оборонный пункт на колесах. Сюда нужны опытные водители, и такие среди добровольцев есть.

Особое уважение - а где-то даже молчаливую гражданскую гордость - военные испытывают, когда на службу приходят вот такие солдаты. 27-летняя ефрейтор Виктория, выпускница псковского медучилища, говорит: родители мечтали выдать замуж, но она искренне считает, что там будет нужнее. Она учится оказывать бойцу первую помощь - но не в условиях процедурного кабинета, а когда медицинский автомобиль "Линза" на полной скорости уходит от погони по пересеченной местности. Задача номер один - хотя бы удержаться на ногах.

Подготовка на этом учебном полигоне завершится через несколько дней. Когда очередная группа еще будет в пути на фронт, здесь уже начнут обучение следующие добровольцы. 

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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Подготовка добровольцев на полигонах Ленинградской области
Подготовка добровольцев на полигонах Ленинградской области
Подготовка добровольцев на полигонах Ленинградской области
Подготовка добровольцев на полигонах Ленинградской области
Подготовка добровольцев на полигонах Ленинградской области
Подготовка добровольцев на полигонах Ленинградской области
Подготовка добровольцев на полигонах Ленинградской области
Подготовка добровольцев на полигонах Ленинградской области
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