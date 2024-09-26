Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Меркурий переходит в Весы

Овны

Вы станете популярны у противоположного пола: многим захочется познакомиться и пообщаться с вами. Те, у кого есть отношения, будут много говорить с партнером.

Тельцы

Звезды продолжают уговаривать вас посерьезнее относиться к здоровью. Сегодня хорошо искать информацию о врачах, массажистах, различных процедурах.

Близнецы

Меркурий переходит в родственный для вас знак Весы и умножает вашу креативность на два. До середины октября вы можете сделать рывок в творческих проектах.

Рак

Вы будете еще активнее заниматься домашними делами, но есть один важный момент. Ваши проекты могут вас разорить, так что почаще смотрите на ценники.

Львы

Продолжается благоприятное время для покупки автомобилей, телефонов, офисной техники. Представители этого знака могут также рассчитывать на успех своих текстов в социальных сетях и учебе.

Девы

Еще один веский повод бросить все силы на зарабатывание денег – Меркурий в Весах. Вместе с Солнцем в этом знаке он хорошо помогает вам становиться богаче.

Весы

У вас праздник: Меркурий перешел в ваш знак, составляя компанию Солнцу. Сегодня будет легко думаться, а ваши слова будут производить на людей впечатление.

Скорпионы

Подумайте о групповых занятиях, которые помогут вам избавиться от тревоги и других ментальных проблем. Меркурий обещает, что это будет весьма эффективно.

Стрельцы

Ваша социальная жизнь станет еще активнее и полезнее для вас. Занимайтесь самопродвижением, покупайте рекламу, не стесняйтесь напоминать, чем вы занимаетесь.

Козероги

Есть все возможности для карьерного роста! Вы также можете масштабировать свой бизнес – точнее, продумать, как это сделать и составить реалистичный план.

Водолеи

Меркурий на семнадцать дней вошел в родственные для вас Весы – торопитесь воспользоваться его услугами. Вам повезет в изучении иностранных языков, в командировках.

Рыбы

Вы получаете еще один повод расправиться со своими деликатными проблемами. Если они касаются здоровья, поищите специалиста по отзывам в интернете.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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