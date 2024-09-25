Зеленский на Совбезе ООН выступил против переговоров с Россией

По его словам, "Россию можно только принудить к миру"

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая вечером вторника, 24 сентября, на заседании Совета Безопасности ООН, высказался против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине.

Как заявил политик, "этот конфликт не может быть решен переговорами, нужны действия". Зеленский уточнил, что, по его мнению, "Россию можно только принудить к миру". Вдаваться в детали о том, что он под этим подразумевает, украинский президент не стал.

При этом Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес политиков, настроенных на диалог с российским лидером Владимиром Путиным, а также вновь высказался за использование его "формулы мира" для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом, сообщает РИА Новости.

Первый заместитель российского постпреда Дмитрий Полянский перед заседанием писал в своем Telegram-канале, что оно созвано "для бенефиса просроченного главы киевского режима", а потому придется "продираться через потоки маразма и русофобии от наших западных коллег"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о том, что якобы достижение мира в конфликте с Россией ближе, чем многие думают, подчеркивал, что "для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей".

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