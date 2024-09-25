Стали известны результаты проверки еды отравившейся семьи из Красноярского края

Расследование продолжается

Превышение вредных веществ в пробах продуктов красноярской семьи, где от отравления погибли четверо детей, не выявили.

Специалисты проверили пельмени и куриное мясо из магазина, а также содержимое холодильника семьи: бульон, приправу, кетчуп, зельц, курицу с картофелем, тушеную рыбу, яйца, и питьевую воду.

Основной версией смертельного отравления остается употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом общетоксического действия, а также отравление парами инсектицидного аэрозоля, сообщили в региональном Следственном комитете России. Расследование трагедии продолжается.

Telegram-канал SHOT пишет, что причиной отравления семьи мог стать дихлофос "Варан". После проведения экспертизы следы средства от насекомых были обнаружены у пострадавших.

20 сентября семья из шести человек отравилась пельменями, купленными в местном магазине. Четверо детей скончались один за другим, мать с отцом выжили. Они пришли в сознание 23 сентября и в настоящий момент остаются под наблюдением врачей. Мать семейства беременна, плоду ничего не угрожает.

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