"Зачем мне отвлекаться?": Катя Лель вычеркнула из жизни мужа-изменщика

Певица порвала все связи с бывшим супругом

Катя Лель на днях отметила круглую дату. 20 сентября артистке исполнилось 50 лет, но кто даст?! Артистка тщательно следит за собой, поддерживает прекрасную форму, ведет активный образ жизни. Певица рассказала журналистам, что получила множество подарков на юбилей. Например, ей вручили флакончики элитных духов, преподнесли внушительные суммы в конвертах.

Не обошлось и без необычных презентов. Так, подруга подарила Кате Лель внушительный аметист, а певица Наталия Власова - кольцо с необычным камнем. Актриса Алика Смехова вручила имениннице буддистский колокольчик.

Не остался в стороне и бывший муж Кати Лель Игорь Кузнецов, с которым артистка не так давно рассталась после 20 лет брака. Певица устала терпеть неверность супруга и его тягу к спиртному. Катя рассказала, что порвала с ним все связи, но через дочь бывший муж передает для нее послания.

"Мы не общаемся, с праздниками он поздравляет через ребенка, этого достаточно. Я его заблокировала, потому что понимала: он мне не даст спокойного житья. Зачем мне отвлекаться? Вот и сейчас он передал сообщение через дочку. Написал „Ты на правильном пути. Ты права. Поздравляю“. А тут уж кто как хочет, тот так и истолкует", - сообщила Катя Лель.

Она отметила, что дочь Эмилия поддерживает отношения с отцом, а она с ним - нет. "Кто что заслужил. Что излучаешь — то и получаешь", - заключила артистка в беседе со Starhit.

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