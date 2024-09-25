Украина - это неонацистское русофобское государство

Россия будет продолжать специальную военную операцию до смены власти на Украине.

"Если западный лагерь не позволит избавиться от этой "раковой опухоли", которую представляет собой нынешний киевский режим, мирным путем, <...> мы будем продолжать нашу СВО", - заявил постпред России Василий Небензя (цитата по РИА Новости).

Россия всегда считала Украину братским народом и всегда с уважением относилась к ее людям, но до тех пор, пока из нее не сделали неонацистское русофобское государство с планами по вступлению в НАТО.

С 20 мая Владимир Зеленский нелегитимен как президент Украины. В стране действует военное положение, а проводить выборы в таких условиях украинская конституция запрещает. В Кремле заявили, что сложившаяся ситуация не оказывает влияния на ход специальной военной операции России.

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