ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Небензя назвал условие завершения СВО

08:55
  • среда
  • 25 сентября 2024

Украина - это неонацистское русофобское государство

Россия будет продолжать специальную военную операцию до смены власти на Украине.

"Если западный лагерь не позволит избавиться от этой "раковой опухоли", которую представляет собой нынешний киевский режим, мирным путем, <...> мы будем продолжать нашу СВО", - заявил постпред России Василий Небензя (цитата по РИА Новости).

Россия всегда считала Украину братским народом и всегда с уважением относилась к ее людям, но до тех пор, пока из нее не сделали неонацистское русофобское государство с планами по вступлению в НАТО.

С 20 мая Владимир Зеленский нелегитимен как президент Украины. В стране действует военное положение, а проводить выборы в таких условиях украинская конституция запрещает. В Кремле заявили, что сложившаяся ситуация не оказывает влияния на ход специальной военной операции России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Василий Небензя
Василий Небензя
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.