В Нью-Йорке проходят мероприятия по линии ООН

Перспективу встречи президента России Владимира Путина с главами стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН (Китай, США, Великобритания, Франция) можно расценивать исключительно как нереалистичную. Такое заявление сделал в среду, 25 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Владимир Путин, несмотря ни на что, по-прежнему открыт для контактов с политическим руководством указанных государств.

Однако саммит постоянной пятерки Совбеза ООН на высшем уровне Песков назвал нереалистичным, пишут "Известия".

Этот комментарий был дан во время недели высокого уровня ООН в Нью-Йорке, а также на фоне публикации Bloomberg о том, что союзники Украины обсуждают возможность обратиться к Владимиру Путину перед встречей G20 в Бразилии, запланированной на ноябрь.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что наша страна открыта к контактам с западными государствами, но не собирается встраиваться ни в какие западные схемы, если они не учитывают интересы России.

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