В России выявили два случая заражения новым вариантом COVID-19

Это произошло в двух разных регионах

Два случая инфицирования новым вариантом коронавирусной инфекции под названием XEC выявлены в России. Об этом в среду, 25 сентября, рассказала пресс-служба Роспотребнадзора.

Ведомство продолжает молекулярно-генетический мониторинг нуклеотидных последовательностей SARS-CoV-2, циркулирующих на территории России. Это позволило обнаружить два случая COVID-19, относящиеся к варианту XEC, в Ростовской области и в Уфе, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что симптомы ХЕС схожи с проявлениями подвариантов омикрона: повышение температуры тела, боль в горле, кашель, потеря обоняния и аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк. В мире быстро распространяется этот новый штамм коронавируса.

Опасность представляет также быстрый рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). За неделю показатель в России подскочил почти на 25%. Россиянам напоминают, что снизить риск заражения помогает вакцинация.

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