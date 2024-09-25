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Кристина Орбакайте отказалась петь с известным артистом

08:58
  • среда
  • 25 сентября 2024

Скандал случился за границей

Кристину Орбакайте и Авраама Руссо позвали спеть на корпоративе в Дубае. Заказчик желал услышать полюбившиеся хиты пары "Просто любить тебя" и "Любовь, которой больше нет". Однако прямо во время мероприятия выяснилось, что концертный директор по какой-то причине не согласовал эти композиции с Кристиной Орбакайте, и та отказалась их петь.

В итоге певица принципиально спела эти хиты в одиночку, утверждает телеграм-канал SHOT. При этом Кристина получила весь гонорар, а это 50 тысяч евро (примерно пять миллионов рублей), несмотря на недовольство организаторов вечеринки.

Журналисты пообщались с Авраамом Руссо. По словам артиста, он уже давно не на связи с Кристиной Орбакайте. "У нас не было никаких контактов. Не знаю, где она, она занята своей жизнью, я своей, нигде не пересекаемся — на каких-то концертных площадках", - сообщил исполнитель.

Сам известный артист не силит без дела. Он активно выступает и гастролирует.

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