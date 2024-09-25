ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп увидел угрозу для своей жизни со стороны Ирана

09:43
  • среда
  • 25 сентября 2024

Тегеран уже пытался, но не достиг успеха

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о якобы имеющейся угрозе его жизни со стороны Ирана

"Иран серьезно угрожает моей жизни <…> уже сделал шаги и не достиг успеха, но будет пытаться снова", - написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп поблагодарил Конгресс США за то, что тот "одобрил выделение дополнительных средств Секретной службе" для его охраны. Также ситуацию контролируют ВС США.

Ранее на Трампа было совершено два покушения. Первое произошло 13 июля в Пенсильвании во время его предвыборного митинга. Злоумышленник стрелял в кандидата в президенты и ранил его в ухо. Подозреваемого ликвидировала служба безопасности.

Второе покушение случилось 15 сентября у гольф-клуба Trump International Golf (Флорида). Силовики задержали Райана Уэсли Рута. Трамп не пострадал.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.