Трамп увидел угрозу для своей жизни со стороны Ирана

Тегеран уже пытался, но не достиг успеха

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о якобы имеющейся угрозе его жизни со стороны Ирана

"Иран серьезно угрожает моей жизни <…> уже сделал шаги и не достиг успеха, но будет пытаться снова", - написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп поблагодарил Конгресс США за то, что тот "одобрил выделение дополнительных средств Секретной службе" для его охраны. Также ситуацию контролируют ВС США.

Ранее на Трампа было совершено два покушения. Первое произошло 13 июля в Пенсильвании во время его предвыборного митинга. Злоумышленник стрелял в кандидата в президенты и ранил его в ухо. Подозреваемого ликвидировала служба безопасности.

Второе покушение случилось 15 сентября у гольф-клуба Trump International Golf (Флорида). Силовики задержали Райана Уэсли Рута. Трамп не пострадал.

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