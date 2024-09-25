Российские бойцы продолжают выполнение задач спецоперации

Российские бойцы освободили населенный пункт Украинск в Донецкой Народной Республике. Об этом в среду, 25 сентября, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".

За день до этого сообщалось, что российские военные взяли под огневой контроль единственную дорогу, по которой украинские националисты могли снабжать свои силы в Угледаре в ДНР. Сам город взят в клещи — ВСУ выводят свои ударные группы.

Эксперты издания The Financial Times полагают, что ВСУ уже в ближайшие недели могут сдать Угледар, а ближе к зиме — и Покровск. К этому, по мнению западных специалистов, привела "дерзкая операция" украинской армии в Курской области. ВСУ рассчитывали, что это вынудит российское командование передислоцировать ресурсы, но просчитались.

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