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Глава ДНР объявил об освобождении Украинска

09:59
  • среда
  • 25 сентября 2024

Российские бойцы продолжают выполнение задач спецоперации

Российские бойцы освободили населенный пункт Украинск в Донецкой Народной Республике. Об этом в среду, 25 сентября, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".

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За день до этого сообщалось, что российские военные взяли под огневой контроль единственную дорогу, по которой украинские националисты могли снабжать свои силы в Угледаре в ДНР. Сам город взят в клещи — ВСУ выводят свои ударные группы.

Эксперты издания The Financial Times полагают, что ВСУ уже в ближайшие недели могут сдать Угледар, а ближе к зиме — и Покровск. К этому, по мнению западных специалистов, привела "дерзкая операция" украинской армии в Курской области. ВСУ рассчитывали, что это вынудит российское командование передислоцировать ресурсы, но просчитались.

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