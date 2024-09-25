На Западе "другого языка не понимают", заявил дипломат

Россия одержит победу в развязанном западными странами руками украинцев конфликте. Такое заявление сделал в среду, 25 сентября, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как подчеркнул дипломат, нам нужна только победа, поскольку "они другого языка не понимают". В том, что эта победа будет достигнута, у нас нет никаких сомнений, заявил Лавров.

Глава МИД России также отметил, что Запад не позволит Украине пойти на справедливые переговоры с нашей страной, базирующиеся на принципах Устава ООН, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что наша страна завершит специальную военную операцию тогда, когда добьется своих целей и обеспечит безопасность для будущих поколений. При этом конкретных сроков завершения СВО нет — они и не столь важны.

При этом украинский президент Владимир Зеленский уверяет, что завершение конфликта и мир ближе, чем многие думают. Однако, когда речь заходит о его новом "плане победы", заявляет, что он "не про переговоры с Россией".

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