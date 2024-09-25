Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН: что сейчас происходит в Нью-Йорке

Зеленский уже успел вляпаться в скандал

Российскую делегацию для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН не пригласить не могли. Но и уколоть представителей Москвы как-то нужно было. Журналистам, сопровождавшим Сергея Лаврова, показательно запретили удаляться от штаб-квартиры организации дальше, чем на 40 километров. Даже на площадке, выступающей в качестве символа мира, Штаты создают пространство для конфликтов.

На 79-м заседании Генассамблеи выступал Зеленский. Его спич-райтеры постарались представить нашу страну исчадием ада. Главный месседж и Москве, и западным партнерам: переговоров Киев не хочет. А хочет, чтобы Запад привел его народ к победе. Любой ценой.

"Путин нарушил так много международных норм и правил, что он не остановится сам. Россию можно только принудить к миру, и это именно то, что нужно. Принуждение России к миру как единственного агрессора в этой войне, единственного нарушителя Устава ООН. Эту войну нельзя остановить переговорами. Необходимы действия", - заявил главарь неонацистского режима.

Он добавил, что Россия "вот-вот атакует сразу три АЭС на Украине". Верный признак: Киев готовит провокации. Еще один аргумент в пользу того, что специальная военная операция должна продолжаться.

"Мы всегда с уважением относились к украинцам, это братский народ, с которым нас связывают неразрывные исторические связи. Но если западный лагерь не позволит избавиться от этой раковой опухоли, которую представляет собой нынешний киевский режим, мирным путем, мы будем продолжать нашу СВО до тех пор, пока ее задачи не будут решены военным путем", - предупредил постпред России при ООН Василий Небензя.

Энтони Блинкену тоже предстояло произнести эпохальную речь. Основная цель которой - убедить коллег, а заодно и налогоплательщиков тех стран, которые отчисляют Украине миллионы долларов, в том, что все не зря. Аргументы, правда, он выбрал довольно рыхлые: "У некоторых возникают вопросы: почему США или другие страны, которые помогают Украине защищаться, критикуют тех, кто оказывает поддержку России? Россия - агрессор, а Украина - жертва. Вот в чем разница".

Про нашу страну много сегодня говорили в ООН и между заседаниями. Глава МИД Польши намекнул - Россия не имеет права быть постоянным членом Совбеза ООН. А Франция вбросила идею - ограничить право вето Москвы. Обсуждают в кулуарах и то, чем закончатся гастроли Зеленского в Штатах. Он мечтает, что Запад согласится наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России. Но пока в ответ тишина. Зато главарь украинского режима уже успел вляпаться в скандал. После того, как его отвезли на экскурсию на оружейный завод в Пенсильвании, на военном самолете ВВС США в сопровождении сотрудников секретной службы, конгрессмены подали жалобу: на каком основании деньги налогоплательщиков тратят на гостя столь невыского уровня?

Дональд Трамп, конечно, в ООН не присутствовал. Но на митинге в Джорджии заявил: это Байден и Харрис втянули США в конфликт на Украине. И выбраться не могут. Если он станет президентом, то решение найдет быстро.

С чем уедет домой Зеленский, не знает никто. Американские СМИ пытаются вытрясти хоть что-то из источников в Белом доме. Ходят слухи, что Киеву пообещают очередной пакет военной помощи на 375 миллионов долларов. И попрощаются до новых встреч.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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