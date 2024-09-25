Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Ниаль Абдурашитовой

Срочно требуется повторная трансплантация костного мозга

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение семилетней Ниаль Абдурашитовой из Крыма. Ее историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать более двух с половиной миллионов рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется еще свыше пяти с половиной миллионов. У девочки смертельная болезнь - нейробластома заднего средостения. Ниаль прошла сложнейшее лечение, но ремиссия была недолгой - рак вернулся. Шанс спасти ребенка есть. Срочно требуется повторная трансплантация костного мозга, но чтобы она помогла, понадобится дорогостоящая сопроводительная терапия. Пересадка и необходимые лекарства стоят больше 8 миллионов рублей.

Помочь может каждый. Достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram